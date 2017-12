Polícia prende grupo com mais de 120kg de cocaína com destino à Goiânia

Cinco pessoas foram presas em flagrante com 127 kg de pasta base de cocaína nesta terça-feira (5), na GO-156, próximo a Itaberaí. Os suspeitos traziam a droga do Mato Grosso com destino à Goiânia.

De acordo com as Polícias Militar e Federal, eles estavam monitorando a ação de uma quadrilha que hoje faria uma suposta entrega entorpecentes. Os policiais abordaram duas caminhonetes que estavam andando próximas uma da outra.

Na abordagem, foram encontradas duas pistolas e 127 kg de pasta base de cocaína, que é estimada em R$1.270.000 (um milhão duzentos e setenta mil reais). Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados a Delegacia de Polícia local.