Polícia prende foragido mais procurado do Sul do Estado de Goiás

Domingos Lopes de Araújo Neto, conhecido como Dominguinhos, foi recapturado nessa segunda-feira (5) pelo Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc), da Polícia Civil de Goiás. Ele estava foragido desde 2016, quando arquitetou plano de fuga da unidade prisional José Antônio Garrote, o Sarandi, em Itumbiara. Nesta ação, um caminhão foi utilizado para derrubar o alambrado ao redor do presídio e permitir a fuga dos criminosos.

Na fuga, em 2016, após tiroteio entre os agentes prisionais e ocupantes de outros carros que davam apoio ao resgate, 13 detentos fugiram do presídio. Dominguinhos, considerado pela polícia como um dos homens mais procurados no Sul do Estado de Goiás, é acusado de cometer diversos crimes de roubos de caminhões em Goiás e no Triângulo Mineiro. Dominguinhos, também responde por diversos crimes de homicídios e roubos em diversas comarcas.

Policiais do Genarc deflagraram uma operação após informações de que Domingos estaria de passagem por Itumbiara, e o identificaram em trânsito pela BR-153. Os agentes o seguiram e conseguiram realizar abordagem policial em Centralina, Minas Gerais, no momento em que ele estacionou o veículo para abastecer em um posto de combustível. Ele foi conduzido à sede do Genarc, em Itumbiara, e foi dado cumprimento a dois mandados de prisão preventiva, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Itumbiara. Em seguida, o preso foi conduzido novamente ao Presídio Regional de Sarandi, onde permanecerá à disposição da justiça.