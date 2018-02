Polícia prende 35 homens em ação contra pedofilia

A Polícia Civil de São Paulo prendeu 35 homens que armazenavam imagens pornográficas envolvendo crianças nesta terça-feira, 20. Os flagrantes ocorreram durante a Operação Harpócrates, deflagrada em 21 cidades da Grande São Paulo e capital paulista, contra a pedofilia.



"Nosso foco é prender os autores e salvar vítimas", disse Gilmara Natália dos Santos, delegada do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Taboão da Serra.



O delegado Márcio Fruet, do SIG da Seccional de Taboão da Serra, relatou que um suspeito trabalhava em um buffet infantil e outro em uma escola. As informações foram divulgadas pela Polícia.



"As investigações vão apontar se além de armazenar as imagens, os acusados produziam e praticavam pessoalmente essa violência", afirmou o delegado. "A princípio, todos os indiciados foram autuados em flagrante pelo armazenamento de imagens em computadores e celulares. Após analisar os equipamentos também será possível constatar se os suspeitos trocavam informações entre si."



Cerca de 250 agentes do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro) foram às ruas nesta terça após seis meses de trabalho de inteligência. A apuração teve início após uma denúncia anônima que levantou 49 alvos em diferentes municípios.



De acordo com o delegado Márcio Fruet, a denúncia apontava uma pessoa que armazenava e distribuía imagens pornográficas de crianças na região de Taboão da Serra. "Iniciamos as apurações e identificamos uma rede de pedofilia com tentáculos em toda a Grande São Paulo", afirmou.