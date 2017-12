Polícia não descarta que vereador encontrado morto com tiro na cabeça em Goianésia tenha se matado

A Polícia Civil de Goiás divulgou em sua conta no Instagram que “diligências preliminares apontam para suicídio no caso do secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Goianésia, Wilson Portilho da Cunha”. A informação foi confirmada pelo delegado responsável pelo caso, Marco Antônio Zenaide Maia Jr., coordenador da 15ª Regional da Polícia Civil, que informou que este é mais um caminho que será levado em conta na investigação. O inquérito sobre o caso deverá ficar pronto em 30 dias.

O caso

Wilson Portilho estava desaparecido desde a noite de segunda-feira (4). Seu último contato foi com o motorista de sua pasta, João Pacheco, que o acompanhou durante toda a tarde no veículo da prefeitura, uma Saveiro branca, plotada com o emblema da administração municipal. Por volta das 19h40, após uma ida à propriedade rural do secretário, o motorista ficou em casa, mas Wilson Portilho avisou que ficaria com o veículo até o dia seguinte. Depois disso, não foi mais visto e nem atendeu as ligações de familiares, amigos e da polícia.

O corpo do vereador licenciado do PMDB foi encontrado por volta da 8 horas de hoje na GO-230, entre o distrito de Cirilândia e a cidade de Rianápolis. O secretário deixa a mulher, Luciene Maria da Silva, e dois filhos, Wilson Portilho Júnior e Vinícius Eduardo.