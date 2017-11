Polícia Militar realiza patrulhamento na UFG

Há cerca de duas semanas uma viatura da Polícia Militar (PM) realiza patrulhamentos diários no Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG), denominada de “Patrulha Universitária”. A ação está sendo feita em conjunto acordo entre os órgãos.

Nesta sexta-feira (17) foi apresentada uma proposta de implantação da Rede de Apoio à Segurança (RAS), em uma palestra ministrada pelo Capitão Sandro Nogueira de Rezende. A rota policial não incluía a área interna do Campus Samambaia, por conta disso, o índice de assaltos, furtos e tráfico dentro da universidade teve um aumento significativo, segundo o comandante do policiamento da capital, Ricardo Rocha.

A RAS é para um período de instrução aos seguranças e alunos. Rocha afirma ainda que o objetivo é aproximar Polícia Militar, funcionários e universitários. “Temos que tirar a ideia de que polícia não pode entrar no Campus, a universidade é um ambiente público e esse trabalho é para gerar mais segurança”, diz.

O reitor da UFG, Orlando Afonso, acredita que a presença dos policiais militares torna o ambiente mais agradável e permite que os alunos tenham mais liberdade para desenvolver suas atividades com segurança. Ele alega que a universidade faz parte da cidade e precisa de policiamento como em qualquer outro lugar. “Cabe à polícia resolver os crimes que acontecem aqui dentro, violência há em qualquer lugar. Apenas diálogo e ações internas não são suficientes”, certifica o reitor.

A Rede de Apoio à Segurança deve ser estendida também à praça universitária, no Setor Leste Universitário. O coronel diz que está tentando uma parceria entre a UFG e a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás) para implantar uma base policial 24 horas. Demostrando eficiência no projeto, Rocha lembra o caso que O POPULAR publicou sobre dois homens que foram presos em flagrante dentro da Universidade Federal com uma arma de fogo tentando roubar carros, no mês passado. De acordo com ele, a ação foi da “Patrulha Universitária”, um dia depois da sua implantação.