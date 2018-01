Polícia liberta casal de idosos de Anápolis vítima de 'sequestro virtual'

Um casal de idosos de Anápolis foi vítima de um golpe de bandidos, por meio de telefone, que afirmaram terem sequestrado o filho único deles. O caso teve início na última sexta-feira (12) e, nesta segunda-feira (15), os policiais encontraram as vítimas em uma agência bancária no momento em que eles iam sacar cerca de R$ 130 mil para pagar a segunda parcela do resgate. Eles já tinham depositado R$ 41 mil nas contas dos golpistas.

Segundo as informações do delegado do Grupo Antissequestro (GAS), Kleiton Manoel Dias, a mulher, de 75 anos, e o homem, de 81, receberam uma ligação na última sexta-feira na qual os bandidos afirmaram terem sequestrado o filho deles, que mora em Brasília.

Daí em diante, os golpistas mandaram que o casal ficasse recluso em um hotel, sem contato com ninguém, e que comprasse um novo celular para que o grupo pudesse manter contato, sob a ameaça de que a vítima iria morrer caso os idosos não cooperassem.

“O casal estava em poder emocional dos sequestradores desde a sexta-feira passada, portanto quatro dias aí sendo dominado por essas pessoas. Estamos identificando como um sequestro virtual, porque não deixou de haver um cárcere privado, já que os golpistas segregaram a liberdade das vítimas, que ficaram confinadas em um hotel sem contato com outras pessoas. Por outro lado, também existe um crime de estelionato”, informou o investigador.

O filho único do casal, que mora em Brasília, tentou contato com os pais logo na sexta-feira e suspeitou já que não conseguiu falar com eles durante todo o dia. Ele pediu, então, que um amigo policial fosse até a casa das vítimas, mas ele não encontrou ninguém. A polícia foi acionada na sequência e começou a monitorar o caso.

Nesta segunda-feira (15), os policias conseguiram contato com os golpistas e se passaram pelo filho do casal. Os bandidos, desta vez, afirmaram que estavam em poder do casal de idosos, mas não imaginavam que eles já tinham sido libertados. “Ficamos mais de duas horas na linha com os bandidos para poder identificar quem são os golpistas. Eles não sabiam que nós já estávamos com as vítimas e essa segunda etapa do plano deles foi frustrada”, disse Kleiton.

Os idosos já tinham depositado R$ 41 mil na conta dos sequestradores e estavam prestes a depositar mais R$ 130 mil em uma agência bancária, quando foram encontrados pelos policiais hoje.

“Já rastreamos as contas bancárias pelas quais o dinheiro percorreu, já sabemos os donos das contas e que esse dinheiro já foi sacado na boca do caixa no Rio de Janeiro e no Paraná. Agora as investigações vão prosseguir para identificar essas pessoas que estavam nas ligações, que foram feitas de dentro de presídios do Rio de Janeiro, extorquindo e ameaçando de morte o casal e o filho deles”.