Polícia investiga desaparecimento de irmã de sargento da PM em Luziânia

A Polícia Civil (PC) começou a investigar o desaparecimento de Raimunda de Fátima Soares Pereira, de 64 anos, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. Ela desapareceu há dois dias. A vítima é irmã de um sargento da Polícia Militar da cidade.

De acordo com o delegado Danillo Martins Ferreira, responsável pelo caso, a casa da vítima foi encontrada toda revirada no último sábado (17) e o carro tinha sido levado. Mas o veículo foi localizado nesta segunda-feira (20) abandonado no município de Nova Gama, sem sinais de violência ou danos, segundo a perícia, o que aumenta o mistério sobre o sumiço. O investigador trabalha com a hipótese de roubo seguido de sequestro.

A polícia já analisou algumas câmeras de segurança da rua da idosa e conseguiu identificar algumas pessoas que podem estar envolvidas no crime. Agora os policiais trabalham para localizar os suspeitos e a vítima.

A dona da casa é separada e mãe de três filhos, mas vive sozinha na residência.