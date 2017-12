Polícia intercepta caminhão com 2 toneladas de queijo estragado que seriam vendidas em Anápolis

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na tarde desta sexta-feira (8), na BR 153, em Uruaçu, cerca de duas toneladas de queijo estragado. A carga foi encontrada em um caminhão que estava retido na Unidade Operacional da PRF local, já que algumas horas antes o motorista do veículo foi preso por portar ilegalmente uma arma de fogo, dezenas de munições e duas cartelas de rebites.

O laticínio foi comprado em cidades do interior do estado do Pará e deveria ser distribuído para bares, restaurantes e supermercados em Anápolis. A carga foi encontrada escondida debaixo de engradados de caixas de verduras com peças de queijo espalhadas no assoalho do caminhão.

Por ser transportado em condições inadequadas de temperatura, pelo estado de decomposição e mau cheiro do produto, a Vigilância Sanitária foi acionada e tornou o produto impróprio para o consumo humano. O motorista foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil Local.