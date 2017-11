Polícia fecha prostíbulo e prende casal que agenciava mulheres e travestis no interior de Goiás

Uma ação em conjunto da Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil (PC) fechou uma casa de prostituição localizada na cidade de Caiapônia, na região Sudeste de Goiás e a 318 km de Goiânia, na madrugada deste sábado (18). No local, foram presos em flagrante o casal proprietário do estabelecimento, Jocimar Antônio de Oliveira e Gheisa de Sousa Oliveira, por crime de favorecimento à prostituição de adolescentes e por casa de prostituição. Nenhum cliente foi preso.

Segundo a Polícia Civil, uma adolescente de 17 anos era a gerente do prostíbulo. De acordo com o delegado Marlon Souza Luz, as mulheres que trabalhavam no local vinham de outras cidades e eram agenciadas pelo casal para viverem em Caiapônia e para fazerem programas.

"Eles as exploravam e ganhavam dinheiro em cima da venda de bebidas, do aluguel dos quartos e dos programas. Os donos davam preferência para mulheres e travestis vindas de outras cidades como Rio Verde, Barra da Garça (MT) e até de Goiânia. Elas vivam no local e pagam para o casal para morar na casa", conta o delegado.

Na casa foram apreendidos folhetos e cartões publicitários, além de cadernos de contabilidade e controle das atividades das mulheres que faziam programas no local.

Neste ano a polícia já fechou três prostíbulos na cidade e trabalhar para encerrar a atividade em mais sete. "Estamos em um forte trabalho neste ano e temos o objetivo de fechar todas as casas de prostituição de Caiapônia", afirma Marlon.

O casal aguarda preso a audiência de custódia. Eles responderão pelo crime de favorecimento à prostituição de adolescentes, casa de prostituição e corrupção de menores. A jovem foi encaminhada para o Conselho Tutelar e também responderá pelo crime de corrupção de menores.