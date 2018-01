Polícia Civil recupera carregamento de rodas avaliado em cerca de R$ 300 mil, em Aparecida

Agentes da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar) recuperaram nesta sexta-feira (19) um carregamento de cerca de 500 rodas de caminhão em Aparecida de Goiânia. O lote havia sido furtado em Santa Catarina e está avaliado em cerca de R$ 300 mil.

Originalmente, a carga havia saído de São Paulo em direção a Santa Catarina. Lá, o motorista responsável por seu transporte a desviou para o Paraná, onde foi vendida clandestinamente e trazida para Goiás.

O delegado Alexandre Bruno, titular da Decar, conta que a apreensão foi possível graças à colaboração entre as equipes da Polícia Civil de Goiás e de Santa Catarina. "Eles nos contataram pedindo apoio, dizendo que a carga havia sido desviada lá e vindo para Goiás. Pegamos as informações, fizemos a filtragem e chegamos até esse comércio em Aparecida", detalha.

De acordo com o delegado, duas pessoas foram presas na ação que resultou na recuperação do carregamento. A identidade dos suspeitos não foi divulgada para não atrapalhar as investigações. Os detidos estão à disposição da Justiça e colaborando na identificação da pessoa que negociou a carga com eles.