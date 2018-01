Polícia Civil realiza reconstituição do assassinato da cabeleireira Lorraine, em Inhumas

A Polícia Civil de Inhumas realiza, na manhã desta segunda (29), a reconstituição do assassinato da cabeleireira Lorraine Fernandes. Segundo o delegado Humberto Teófilo, o inquérito sobre o caso deve ser concluído ainda hoje e logo encaminhado ao Judiciário.

O procedimento está sendo realizado em pontos diferentes do município, que foram isolados para evitar a presença de curiosos. Entre os locais estão a Praça Central, onde Dioy Belarmino dos Reis, suspeito de ter executado a vítima, pediu carona a Lorraine, e o ponto onde o homicídio foi concretizado.

De acordo com Humberto Teófilo, o ex-marido de Lorraine, Rogério Trindade do Couto, de 38 anos, apontado como mandante do crime, apenas companha o procedimento, já que nega envolvimento com o caso. “Mas o executor está contando tudo como aconteceu”, diz o delegado.

Crime

Lorraine foi vista pela última vez em 26 de dezembro do ano passado quando deixava uma agência bancária da cidade. No mesmo dia do desaparecimento, o carro dela, um Honda Civic, foi encontrado abandonado em uma estrada, com marca de disparo de arma de fogo. Somente o celular da vítima foi levado. O corpo dela foi localizado em um canavial no dia 16 de janeiro deste ano.

Segundo a Polícia Civil, o assassinato da cabelereira foi perpetrado por Dioy a mando do ex-marido, Rogério, que não se conformava com o fim do relacionamento. Pelo crime, Rogério teria prometido o pagamento de R$ 5 mil, o que não chegou a ser feito. O ex-marido nega participação no homicídio, confessado pelo outro suspeito.