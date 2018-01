Polícia Civil prende grupo suspeito de furtar R$ 22 milhões em combustíveis em Goiás

A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) prendeu, nesta quarta-feira (10), 12 pessoas suspeitas de praticar furto de combustíveis no Estado. O grupo seria liderado pelo dono de uma rede de postos e teria furtado o equivalente a R$ 22 milhões em produtos. Segundo o delegado Alexandre Barros, titular da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), a atuação da organização se concentrava na cidade de Senador Canedo.

Na cidade da Região Metropolitana de Goiânia, nove integrantes foram detidos. Outros três suspeitos foram presos em Rio Verde, Goianira e Caldas Novas. Um mandado de prisão segue em aberto. A ação faz parte da Operação Líquido Dourado II, deflagrada nesta madrugada, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A prisão preventiva dos suspeitos foi pedida e, segundo Barros, eles responderão por furto qualificado, por ter sido praticado mediante fraude; receptação, organização criminosa e estocagem e armazenagem irregular de combustível, que configura crime ambiental. “As penas para tais crimes podem superar os 20 anos de detenção”, diz o delegado.

Iniciadas há um ano, as investigações partiram da desconfiança da Decar sobre denúncias de roubos de cargas realizadas por motoristas de caminhões. De acordo com o titular da Delegacia, a forma de agir dos denunciantes despertou suspeitas e levou a PC-GO a solicitar a interceptação telefônica dos mesmos. Ao todo, 51 ocorrências haviam sido registradas, várias partindo das mesmas pessoas e com muitas semelhanças entre si.

Por meio dos contatos realizados entre os envolvidos, a corporação descobriu que as cargas eram furtadas com a cooperação dos motoristas, que recebiam de R$ 10 mil a R$ 15 mil para desviar combustíveis com valores entre R$ 150 mil e R$ 300 mil. O destino seriam postos em vários pontos do Estado, entre os três que pertencem ao suposto líder do grupo, localizados em Caçu, Caldas Novas e Senador Canedo, e os de outros empresários.

Segundo o delegado Alexandre Barros, após convencer os motoristas a negociarem a carga, um integrante do grupo utilizaria um bloqueador de rastreamento para impedir que o veículo fosse localizado após ser desviado. O combustível era comercializado, segundo ele, muitas vezes com preço menor do que o praticado no mercado, e gerava grande lucro aos envolvidos.

Na primeira fase da operação, ocorrida em setembro do ano passado, 15 condutores dos caminhões foram presos. O titular da Decar afirma que a investigação continuará e buscará identificar mais envolvidos no crime, entre motoristas e donos de postos no Estado.