Polícia Civil encontra casa usada para desmanche de veículos em Goiânia

A Polícia civil de Goiás encontrou uma casa localizada no Residencial Beatriz Nascimento, na Região Oeste de Goiânia, que era usada para desmanche de veículos. Depois de denúncia de vizinhos, policiais chegaram ao local, onde uma caminhonete VW Amarok branca 4X4 era desmontada. Apesar da ação, ninguém foi preso.

O delegado titular da Delegacia Especializada em Repressão de Furto e Roubo de Veículos Automotores (DERFRVA), Adriano Costa, detalha que essa prática costumava ocorrer à noite e que as investigações serão iniciadas. As peças e a carcaça do veículo foram levadas para sede da delegacia e a Polícia vai investigar quem eram os responsáveis pelo imóvel e pelo crime.