Polícia Civil diz que mensagens apontam quadro depressivo de pai morto em incêndio

A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) teve acesso a mensagens que sugerem que Carlos Alves Pereira de Calvares, de 48 anos, tinha um quadro de depressão. Nesta quarta-feira (27), ele e a filha, Ana Júlia Montes de Calvares, de 9 anos, morreram após um incêndio ocorrido na residência em que estava, no Parque Oeste Industrial, na Região Oeste da capital. Segundo informações disponibilizadas pela PC-GO, as condições psicológicas do homem se dariam “supostamente por conta de recente fim de relacionamento conjugal”.

No entanto, a instituição reforça que não é possível ter “informações conclusivas a respeito da cena das mortes”, que estão sendo investigadas pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH). O inquérito será presidido pelo delegado Douglas Pedrosa, titular da especializada.

Segundo a nota, testemunhas, como vizinhos e uma das filhas de Carlos, foram ouvidas na nesta quarta-feira, ainda no local em que ocorreu o incêndio. Outras pessoas também devem ser ouvidas. O inquérito deverá ser finalizado com a emissão dos laudos de necropsia e do local das mortes.