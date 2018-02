Polícia busca imagens para saber quem abandonou bebê em lata de lixo em Valparaíso de Goiás

Na manhã desta terça-feira (13), um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de uma lixeira, em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros disse que vizinhos escutaram o choro da criança e chamaram a polícia. O bebê é do sexo masculino e ainda estava com o cordão umbilical.

O delegado regional de Luziânia, Rodrigo Mendes, informou que uma equipe da Polícia Civil (PC) tem buscado imagens de câmeras de segurança próximas ao condomínio onde a criança foi encontrada. “Caso algum popular desconfie de algum fato, que possa ter correlação com o evento, denuncie: 197”.

A vítima foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Santa Maria, no Distrito Federal. Em nota enviada ao G1, a Secretaria de Saúde informou que o recém-nascido está internando na Unidade de Cuidados Intermediários do Hospital Regional de Santa Maria, onde. "O bebê, que provavelmente possui dois dias de vida, apresenta bom estado geral. Ele pesa 2,3 quilos e mede 45 centímetros."