Polícia apreende meia tonelada de maconha e 'skank' em Rio Verde

Cerca de meia tonelada de maconha foi apreendida na tarde de hoje (12) no município de Rio Verde. De acordo com a Polícia Civil, eles receberam uma denúncia anônima dizendo que um homem estaria traficando drogas na cidade.

Após investigações, os policiais descobriram que o suspeito possuía duas casas. Durante uma abordagem nas residências, foi encontrada aproximadamente meia tonelada de maconha, 12 kg de ‘skank’ e uma arma de fogo. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.

Segundo informações, há aproximadamente 20 dias, agentes do Genarc monitoravam o investigado Jean Carlo da Silva Gomes. No decorrer da investigação. constatou indícios suficientes que o suspeito praticava tráfico de drogas, em seguida foi representado pela busca e apreensão nas duas residências do investigado.

Na casa onde ele reside com sua mulher e uma filha, menor de idade, foi encontrado um revolver calibre 357. A segunda casa era utilizada como depósito das drogas, onde foram encontrados maconha e skank, droga esta cultivada em laboratório com efeito concentrado com o valor mais elevado que a comum. Foi apreendido ainda, o veículo que o investigado utilizava pra a prática do crime, bem como certa quantia em dinheiro.