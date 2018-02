Polícia apreende duas toneladas de maconha em uma máquina agrícola, em Serranópolis

Uma ação conjunta da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), e do Grupo de Radiopatrulha Aérea (GRAER), da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), conseguiu interceptar um carregamento de duas toneladas de maconha na GO-184, município de Serranópolis, a 378 quilômetros de Goiânia. A operação ocorreu na madrugada de quarta-feira (14) para esta quinta-feira (15).

O delegado da Denarc, Eduardo Gomes, é o responsável pela operação. A droga estava em tabletes, no interior de uma máquina agrícola, em tambores, como se fossem combustível. Gomes preferiu não adiantar a quem pertencia a droga e como foi a investigação. Mais detalhes sobre o caso e de quem seria a droga só serão repassado em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (16).