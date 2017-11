Polícia é obrigada a comunicar mortes em confrontos ao Ministério Público

Mortes de autoria de policiais militares e civis, seja em serviço ou não, deverão ser comunicadas ao Grupo Especial de Controle Externo da Atividade Policial (GCEAP) do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) no prazo máximo de 24 horas. A nova regra está em uma portaria que já está valendo e acontece em meio a um caso de grande repercussão em que policiais milit...