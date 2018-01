Polícia é enviada para presídio após clima de tensão retornar ao semiaberto em Aparecida de Goiânia

Atualizada às 21h25 - 04/01/2018

Dezenas de viaturas das forças de segurança de Goiás, entre elas o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o Choque e helicópteros do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer) estão no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde uma nova rebelião estourou na noite desta quinta-feira (4), na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Polícia Militar de Goiás (PM-GO). Uma fonte confirmou ao POPULAR que a situação foi controlada ainda na noite de quinta.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais do Estado de Goiás, Maxuell Miranda das Neves, detentos da Ala C da penitenciária quebraram cadeados e tentaram invadir as outras alas, provocando pânico nos presos de uma área conhecida como "Igrejinha". Vários presos que trabalham fora e dormem no Complexo e que retornavam ao espaço para a assinatura de um termo de permissão para dormirem em casa, conforme determinação da Justiça, estão sendo liberados e devem retornar nos próximos dias para realizá-la. Alguns foram embora por medo da rebelião. Os detentos que assinarem o documento deverão ficar 10 dias longe do presídio e não precisarão voltar ao local neste período. Ao todo, 486 presos estão neste regime de cumprimento de pena.

Uma área de cerca de 200 metros próxima ao presídio foi isolada e bloqueada pela PM-GO. Disparos foram realizados por agentes para contenção do motim. Segundo a corporação, ninguém ficou ferido e as viaturas chamadas para reforçar a segurança na região já estão deixando o local.

Clima tenso

Na última segunda-feira (1°), uma rebelião foi organizada por detentos da ala C do Semiaberto que invadiram as alas A, B e D. No confronto, nove presos foram mortos, sendo dois deles decapitados, e 14 ficaram feridos. A unidade prisional foi incendiada e alguns corpos ficaram carbonizados.

Centenas de detentos fugiram após o motim. Até a noite desta quinta, 87 ainda estão foragidos, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP-GO).