PMs dispararam 19 vezes em carro Tiago Messias, morto em Senador Canedo; veja vídeo 🎥

Policiais militares são investigados por suspeita de terem matado duas pessoas e forjado a cena do crime. O caso aconteceu em Senador Canedo no final da tarde do último sábado (25), durante uma perseguição a um Gol branco roubado, que estava com um refém no banco do motorista e um assaltante no passageiro. Dois policiais envolvidos no caso deram um total de 19 disparos ...