PM vai reforçar segurança em presídios de Goiás durante o Ano Novo

O sistema prisional goiano vai contar com reforço de homens da Polícia Militar (PM) para garantia de segurança em cadeias públicas e arredores até o início de janeiro de 2018. A medida foi tomada dentro de um plano de contingenciamento já previsto para o final do ano, quando fugas, por exemplo, passam a ser mais registradas. A reclamação de falta de agentes é antiga. Algumas unidades possuem apenas dois servidores para cuidar de todo o pessoal.

Superintendente de administração penitenciária do Estado de Goiás, tenente-coronel Newton Nery Castilho diz que a medida é importante para o momento. “A PM nos dá um apoio imprescindível, especialmente depois de uma ocorrência de fuga, por exemplo”, afirma. Ele diz que o protocolo Anhanguera, acionado para reforço das unidades prisionais, é alternativa para que os registros de fuga sejam reduzidos. “Acionaremos todas as forças que forem necessárias”, garante.

O tenente-coronel diz que essa medida já foi adotada antes mesmo dos registros de fuga no último final de semana e no feriado de Natal. “Muitas tentativas foram frustradas pela ação dos agentes, dentro das cadeias e tivemos, também, várias capturas após as fugas, como em Inhumas, por exemplo”, frisa. Até esta quinta-feira (28), dos 14 fugitivos, seis já haviam sido recapturados e levados de volta para o presídio da cidade.

Além da fuga em Inhumas, que ocorreu no dia 25 de dezembro, mais dez detentos fugiram de Águas Lindas no dia de Natal. Outros 15 conseguiram a liberdade depois de dois bandidos armados renderem os agentes de Jaraguá e abrirem as celas para resgate de dois presos no dia 24 de dezembro.