PM reconhece erro, mas não dolo

Um inquérito policial militar foi aberto na Corregedoria da PM para investigar a ação dos quatro policiais do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT), que mataram um refém e um assaltante durante abordagem em Senador Canedo, no sábado (25).Em entrevista à TV Record, que foi apresentada para a reportagem a um questionamento feito via assessoria de imprensa, o comandante geral da...