PM que deveria estar preso por matar advogada tira fotos em piscina

O Polícia Militar Gleyson Alex de Araújo Galvão, que responde pelo homicídio da advogada Vanessa Ricardo de Medeiros, de 37 anos, morta a pauladas em 2013 dentro de um motel na cidade de Santo Antônio, do interior do Rio Grande do Norte, tirou fotos à beira de uma piscina em um condomínio de apartamentos na Zona Oeste de Natal. O local fica a mais de 10 quilômetros do 4º Batalhão da PM, que fica na Zona Norte, de onde ele não poderia sair.

O portal G1 recebeu as imagens, repassou para o Comando de Policiamento Metropolitano e questionou a total liberdade do acusado. "Vamos instaurar um Procedimento Administrativo Militar para apurar o que houve”, ressaltou o tenente-coronel Zacarias Mendonça, comandante do CPM, ao confirmar que o soldado só pode deixar o quartel com ordem judicial.

Gleyson seria julgado em novembro do ano passado, mas o júri foi adiado porque o Ministério Público solicitou uma nova avaliação psiquiátrica do policial. A defesa do réu já tentou colocá-lo em liberdade várias vezes alegando problemas mentais. Mas os pedidos foram negados pelo juiz Ederson Batista de Morais.

O homem foi preso em flagrante no dia 14 de fevereiro de 2013, momentos após o assassinato. Atualmente, de acordo com o comando da PM, Gleyson está detido no 4º Batalhão, na Zona Norte de Natal.