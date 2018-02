PM apreende 10 mil compridos sem documentação em Goiânia

A Polícia Militar (PM), em uma operação conjunta com a Polícia Federal, apreendeu, nesta quarta-feira (21), seis caixotes com medicamentos sem documentação em Goiânia. Cerca de 10 mil comprimidos foram encontrados e 3 pessoas foram presas.

De acordo com o tenente-coronel Newton Castilho, a apreensão se deu a partir de uma operação iniciada na noite de ontem (20). A informação é que a PM teria recebido uma denúncia e, a partir disso, iniciado investigação. Durante a busca, um homem foi encontrado com diversos medicamentos em Itumbiara e não soube informar a procedência dos remédios. Pressionado pela polícia, o suspeito confessou que fazia parceria com a quadrilha que executava a distribuição dos remédios e que os mesmos residiam próximo ao Setor Urias Magalhães.

Durante a prisão dos três acusados, foram encontrados medicamentos abortivos, de função erétil e anabolizantes. O trio viajava até o Paraguai e, de lá, trazia os remédios para distribuir entre Goiânia, Aparecida de Goiânia e Itumbiara.

A identidade dos suspeitos não foi revelada. (Fabiana é estagiária do GJC em convênio com a Faculdade Araguaia)