Plano de emergência prioriza o abastecimento de água pela Bacia do Rio Meia Ponte

Após o Governo Estadual decretar situação de emergência devido à crise no abastecimento de água na região metropolitana de Goiânia e de antecipar o início de operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Governador Mauro Borges no sábado passado, a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima) baixou uma portaria, que vai vigorar até o dia 12 de dezembro, com medidas que visam garantir o abastecimento.



Entre as medidas, fica estabelecida redução de 50% nas vazões das captações pelos setores industrial e rural; ficam suspensas a emissão de novas outorgas e a renovação de outorgas existentes; as captações destinadas à irrigação ficam limitadas ao período noturno. A Secima também informou que realizará reuniões mensais para avaliação das medidas adotadas e a Saneago deverá promover a conscientização e a informação da população quanto à economia e ao uso racional da água, inclusive informando sobre horários e datas de eventuais suspensões do abastecimento.



Nos últimos 20 dias, a Secima aplicou mais de R$ 341 mil em multas, a maioria relacionada à irrigação; aplicou 18 autos de infração e foram realizados oito embargoscom lacramento de bombas na região da Bacia do Meia Ponte.