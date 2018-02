Pista da BR-020 é liberada após retirada de veículos envolvidos em acidente

A BR-020, que liga Goiás à Bahia, já está liberada para o tráfego pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Distrito Federal (DF) depois do trabalho de retirada das duas carretas e um ônibus envolvidos no acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (15). A liberação total ocorreu por volta das 17 horas, após cerca de 40 minutos de uma liberação parcial, em meia pista.

A empresa de ônibus e a seguradora do caminhão foram quem providenciariam guincho para retirada dos respectivos veículos. O ônibus foi retirado da faixa de rolamento e colocado no acostamento em um primeiro momento. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, com apoio dos militares de Goiás, realizou a lavagem da pista para retirada dos destroços. A carreta teve de ser destombada para que o guincho pudesse fazer a retirada.