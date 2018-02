Piloto perde controle de paramotor após pane e cai no Autódromo de Goiânia

Alessandro José Gonçalves, de 43 anos, ficou ferido na manhã deste domingo (11) após cair de um paramotor e se chocar contra um guard-rail da pista do Autódromo de Goiânia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem contou que percebeu uma pane no velame do equipamento e resolveu pousar. Ao se aproximar do solo, ele perdeu o controle do voo.

Alessandro teve uma fratura exposta na perna e foi encaminhado de helicóptero para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Na unidade de saúde, ele passará por exames e será submetido a uma cirurgia.