PF deflagra operação para coibir fraudes no Enem em Goiás e 12 mais Estados

A Polícia Federal (PF) de Pernambuco realizou a operação Passe Fácil, na manhã do domingo (12), em Goiás e mais outros 12 Estados, que investiga a prática de estelionato no Enem. O segundo dia de provas ocorreu ontem.

A ação foi com o apoio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e tem como objetivo acabar com o esquema de fraudes de candidatos, que contratavam especialistas de determinadas questões da prova para repassar as respostas, inclusive por intermédio de pontos eletrônicos.

Segundo a PF, os resultados ainda estão sendo computados, mas já foi possível colher depoimentos e apreensão de celulares dos investigados, sendo confirmada a participação de candidatos em fraudes em certames anteriores.



Os envolvidos responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de estelionato, uso de documento falso, fraudes em certames de interesse público, associação criminosa, cujas penas ultrapassam os 25 anos de reclusão.