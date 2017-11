PF deflagra operação contra estelionatários em Goiânia, Brasília e MS

A Polícia Federal e a Receita Federal estão na manhã desta terça-feira (21), em Goiânia, Brasília, Campo Grande e Terenos (MS), com a operação Ouro de Ofir, de combate a um grupo suspeito de estelionato. São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, quatro de prisão temporária e quatro de condução coercitiva.

O grupo atuava como instituição financeira clandestina, pegando valores normalmente acima de R$ 1 mil de investidores, com a promessa de recebimentos milionários, com lucratividade de mais de 1.000%. Os suspeitos falavam para as vítimas que tinha uma mina de ouro explorada e que o dinheiro referente às comissões de venda estavam sendo repatriados, vendidos e doados a terceiros. Eles ainda prometiam valores significativos com liberação de uma antiga Letra do Tesouro Nacional (LTN).

Entre os suspeitos de integrar o grupo estão advogados, consultores e servidores da Justiça. Segundo a PF, eles também falsificavam documentos de instituições públicas federais.