Pet shops em Goiás poderão ser obrigados a instalar câmeras de segurança

Um projeto de Lei apresentado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) na última terça-feira (14), prevê a obrigatoriedade de instalação de um circuito interno de filmagem em pet shops em todo o Estado. A proposta vai atingir os estabelecimentos que prestam serviços de banho e tosa em cães e gatos domésticos.

De acordo com o texto, os estabelecimentos que não se adequarem as regras, vão estar sujeitos a multa no valor de R$ 1 mil.

O deputado estadual Jefferson Rodrigues (PRB), autor do projeto, considera que os animais domésticos são membros das famílias. Por isso, acredita que a nova Lei vai proporcionar a eles mais segurança e ajudar os donos na hora de escolher o pet shop.

Ainda de acordo com o parlamentar, a determinação vai exigir mais comprometimento por parte dos prestadores de serviço e, consequentemente, um aumento na qualidade do atendimento.

De acordo com a proposta, as gravações deverão ser armazenadas por até 15 dias. Segundo o deputado Jefferson Rodrigues, tempo suficiente para os donos dos animais perceberem alguma mudança física ou comportamental no animal e possam exigir as imagens.

Após ser lido em plenário, o projeto foi encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), onde o Deputado Jean foi escolhido relator.