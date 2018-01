Período de matrículas para alunos novatos nos Colégios Militares de Goiás está aberto

O período de matrículas para alunos novatos dos Colégios da Polícia Militar de Goiás (CPMG) teve início no dia 4 de janeiro e deve se estender até o próximo dia 10, de acordo com o calendário divulgado aos alunos sorteados. Foram abertas 5.694 novas vagas para este ano nos ensinos médio e fundamental, sendo 1.310 para os CPMGs de Goiânia. Isso porque, de 2017 para cá, seis novas unidades foram criadas no Estado – Iporá, Pires do Rio, Morrinhos, Itapaci, Nerópolis e Goianira, alcançando o total de 42 colégios em funcionamento.

“Fechamos o ano de 2017 com 36 unidades em pleno funcionamento. Outras seis foram implementadas entre dezembro e janeiro para já começar a funcionar como Colégio Militar. Assim, nós temos, agora, 42 unidades instaladas e em funcionamento em todo o Estado para 2018, de um total de 71 que foram criadas por meio de Leis desde 2013. Faltam, portanto, a criação de outras 29 unidades”, explicou o coronel Anésio Barbosa da Cruz Júnior, Comandante de Ensino da Polícia Militar de Goiás, ao O Popular.

Vale ressaltar, conforme consta no edital, que os alunos do período noturno, com idade entre 14 e 16 anos, deverão apresentar comprovação com Carteira de Trabalho ou declaração de trabalho no período diurno na condição de aprendiz, com carga horária superior a 4 horas diárias.

Já para a matrícula no Programa de Fortalecimento do Ensino Noturno (PROFEN), o aluno deverá comprovar a idade mínima de 18 anos.

Veja a relação de documentos necessários para matrícula dos alunos novatos:

- Cópia da certidão de nascimento ou carteira de identidade do aluno

- Cópia da carteira de identidade do responsável legal

- Declaração de transferência e histórico escolar