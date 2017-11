Pedreiro diz que matou mulher em Goiânia porque ela aumentou de R$ 30 para R$ 50 o programa sexual

O pedreiro Sinvaldo de Oliveira, 47 anos, foi preso no último dia 6 de outubro, em São Desidério (BA), suspeito de matar Jaqueline Maria Conceição de Oliveira, 24 anos, no dia 14 de maio, no Residencial Buena Vista, em Goiânia.

Segundo a Polícia Civil, Sinvaldo disse que a mulher aumentou o preço de um programa sexual, de R$ 30 para R$ 50, e por isso matou Jaqueline, que de acordo com o delegado Thiago Martiniano, era usuária de drogas e trocava serviços sexuais por dinheiro para comprar entorpecentes.

"Eles eram moradores do mesmo bairro e já se conheciam. O suspeito disse que eles se encontraram na rua, ela ofereceu para ter relações sexuais com ele por um valor, mas, quando chegaram à casa dele, aumentou o preço e os dois se desentenderam e ele, que estava bêbado, a esganou", informou Martiniano.

O delegado contou ainda que depois do crime, o suspeito colocou o corpo da vítima no porta-malas do carro, o deixou às margens da BR-060 e fugiu para uma fazenda em São Desidério (BA). O homem só foi preso após a namorada dele ser ouvida e dizer que ele pediu dispensa do emprego para ir para a Bahia.

"Ele disse para a namorada que estava fugindo do filho de uma ex-namorada que estava o ameaçando. Inventou esta história e fugiu para uma fazenda da família, mas nós o localizamos e, com a ajuda da polícia de lá, o prendemos", explicou o delegado.

Sinvaldo foi transferido para Goiânia, apresentado nesta quarta-feira (29), na Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) e vai responder por homicídio qualificado.

Abuso

Havia a suspeita de estupro, já que o corpo de Jaqueline foi encontrado seminu, mas o laudo do Instituto Médico Legal (IML) concluiu que não houve abuso sexual. "O suspeito alega que os dois não chegaram a ter relação sexual, por conta do desentendimento sobre o valor do programa", afirmou o delegado.