Pedido está no âmbito federal do Iphan

O pedido de tombamento da sede social do Jóquei Clube de Goiás foi feito no dia 15 de dezembro e a única movimentação até agora no processo é que a superintendência goiana do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) passou o caso para o âmbito federal do órgão. Segundo a assessoria de imprensa do Iphan, foi considerada “a relevância do bem e a polê...