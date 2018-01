Pedalinhos do Lago das Rosas estão liberados

A interdição dos pedalinhos no Parque Lago das Rosas, no Setor Oeste, em Goiânia, durou apenas 48 horas. A pedido da permissionária do serviço, a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) liberou o retorno dos brinquedos no final da tarde de sexta-feira e ontem eles já estavam em funcionamento. A irregularidade, no entanto, persiste, já que a portaria 105/2017 assinada pelo presidente do órgão, Gilberto Marques Neto, suspendendo a concessão de uso dada em 2016, ainda está valendo.

No entanto, a Amma entendeu que os pedalinhos possuem uma função pública, especialmente neste período de férias escolares e que a decisão de interditar o brinquedo foi publicamente controversa, já que, apesar da irregularidade, havia o pedido da população. Outra questão é que a minuta para a nova concessão do espaço já está próximo de ser publicada. Com ela, a Prefeitura deve realizar a concorrência para os serviços, legalizando a situação.

Por outro lado, a reportagem apurou que a Prefeitura fez pedido informal à permissionária para que deixasse de cobrar o valor de R$ 15 por 15 minutos, e que retornasse ao valor original de R$ 5 por 10 minutos. O pedido não foi aceito, pois na tarde de ontem o preço cobrado por passeio de pedalinho era o mesmo, de R$ 15 por 15 minutos. Apesar disso, o serviço teve boa aceitação da população e a fila para o uso estava grande. Entre 14 e 16 horas, a média de brinquedos em ação no lago era de dez, sendo que há 15 no total.

Irregularidade nos quiosques

Além dos pedalinhos no Parque Lago das Rosas, a portaria emitida pela Amma no ano passado também cancelou todas as concessões de uso dos quiosques em todos os parques da cidade. Esses quiosques são os pontos fixos em que são vendidos, especialmente, itens de alimentação. Neste caso, no entanto, não houve qualquer interdição da Amma. Mas serviu como argumento para o retorno dos pedalinhos, já que a permissionária alegou que todos os quiosques deveriam ser fechados, o que chegou a ser analisado e descartado pelo órgão, já que representaria uma insatisfação de um maior número de trabalhadores e ainda da população que visita os parques em mês de férias escolares. A Amma e a Agência de Regulação de Goiânia (ARG) também farão uma minuta sobre as regras para o chamamento de ocupação dos quiosques, além dos pedalinhos.