Peão de 19 anos morre após ser pisoteado por touro durante rodeio no Pará; vídeo 🎥

Peão Luciano Sousa de Lima, de apenas 19 anos, morto após ser pisoteado por touro durante rodeio em Xinguara, no Pará

O peão Luciano Sousa de Lima, de 19 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (8) após ser arremessado do lombo de um touro em que montava e ser pisoteado pelo animal durante uma apresentação de rodeio na Feira Agropecuária de Xinguara, a 900 quilômetros de Belém, capital do Pará.

Segundo informações divulgadas pelo G1 Tocantins, o jovem peão foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas sofreu várias paradas cardíacas e não resistiu aos ferimentos internos causados pelo pisão do touro. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento da queda. Luciano chega a levantar após ser pisoteado, mas cai novamente (assista abaixo).

O diretor do rodeio, Leonardo de Oliveira Silva, afirmou que a família recebeu toda a assistência da produção do evento. "Aconteceu essa tragédia. Infelizmente é um esporte de risco, o rodeio", lamentou.

Luciano era montador da companhia Dydayr Parreira. Seu corpo foi liberado pela manhã e saiu de Xinguara rumo ao município de Piraquê, no norte do Tocantins, onde sua família vive, local onde serão realizados o velório e o enterro. A polícia de Xinguara fará a apuração das circunstâncias da morte do peão.