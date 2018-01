Pavio foi aceso em fevereiro

A rebelião no primeiro dia do ano na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia, está diretamente vinculada aos grupos que dominam o tráfico de drogas em Goiânia ligadas às facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) com ramificações em presídios de todo o País. O embate não é novidade e é confirmado pelas autoridad...