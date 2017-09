Pastor e capitão da PM é preso por estuprar enteada de 14 anos

O capitão da Polícia Militar do Distrito Federal Gilvan Figueiredo de Oliveira, que também é pastor evangélico, foi preso neste sábado (9), em casa, acusado de molestar a enteada de 14 anos entre os anos de 2014 e 2015, segundo informações do site Metrópoles.

A prisão foi feita por agentes da Divisão de Operações Especiais (DOE) da Polícia Civil, seguindo ordem do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Ele foi condenado a 17 anos e 3 meses por estupro de vulnerável.

O homem, que tem 41 anos, é acusado de ter abusado da jovem em várias oportunidades. Na época do crime, ele já era separado da mãe da menina, mas mantinha contato com os enteados.

A vítima relatou que o primeiro abuso ocorreu em uma viagem para Caldas Novas, no Sul de Goiás. Ele teria feito carícias e passado a mão em seus seios e barriga antes de fazer sexo oral e tentar a penetração. Os demais abusos aconteceram no apartamento dele em Taguatinga.

Em depoimento, a menina afirmou que ele sempre pedia perdão antes dos estupros e que após realizar os abusos falava para ela ficar em silêncio se não a família ficaria sem pensão e sem ter o que “comer”.