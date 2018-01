Pastor de 77 anos é preso suspeito de abusar de meninas em Luziânia

Foi preso nesta quarta-feira (3), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, um pastor de 77 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos. O crime vinha ocorrendo há pelo menos quatro meses. O homem ainda é suspeito de tentar seduzir uma adolescente de 12 anos. Ele negou as acusações em depoimento.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Maurício Passerini, o pastor morava no mesmo condomínio das vítimas. Assim que conseguiu a confiança da mais nova, oferecendo doces e frutas, ele a levou para dentro de casa, tocou nas partes íntimas dela e pediu para que a menina também tocasse na genitália dele.

A criança relatou que os abusos eram frequentes e que o último havia ocorrido em dezembro do ano passado. “Ela nos informou que ia à casa dele há pelo menos quatro meses”, relatou o investigador.

O caso só foi exposto depois que o pastor tentou seduzir uma segunda vítima, de 12 anos. Assustada, a adolescente relatou o ato ao padrasto, que passou a acompanhar a rotina do homem e flagrou a movimentação da primeira vítima.

“Ele presenciou a criança saindo da casa do acusado e informou a família dela. Foi aí que a menina contou tudo para a mãe. As duas famílias vieram nos procurar revoltadas, ainda por cima porque eles frequentavam a mesma igreja”, contou Passerini.

O pastor irá responder por estupro de vulnerável e, caso seja condenado, pode pegar de 8 a 15 anos de prisão. “Ele foi preso temporariamente. Nessa condição ele pode ficar preso por até 30 dias. Mas eu estou concluindo o inquérito e vou solicitar para tentar converter em preventiva”, explicou.

No interrogatório o investigado negou as acusações e afirmou que passou a residir em Planaltina recentemente. “Ele não soube se explicar e, até o momento, tudo leva a crer que ele cometeu os atos”, disse o delegado.