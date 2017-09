Pastor compara Nossa Senhora com Coca-Cola e causa revolta em católicos

O pastor auto-intitulado Apóstolo Agenor Duque, da Igreja Plenitude do Trono de Deus, chamou a atenção por mais uma polêmica e revoltou a comunidade católica.

Durante uma pregação em São Paulo, Duque comparou Nossa Senhora Aparecida com uma garrafa de Coca-Cola. "Até a cor é parecida. E parece que o véu dela também é parecido com esse", disse o religioso.

O pastor afirma ainda que a imagem da padroeira do Brasil "não tem poder. A boca dela não fala. O ouvido dela não ouve. Você que está com câncer, tire ela do pedestal. Talvez tenha um altar aí”. Ele zomba da devoção dos católicos e joga a garrafa no chão. “Eu a desafio a levantar. Estou falando da Coca-Cola. Mas você sabe do que eu estou falando”, finalizou.

O vídeo viralizou nas redes sociais e o pastor foi duramente criticado por fiéis e por representantes da Igreja Católica.

Recentemente, Duque pediu que os fiéis doassem R$ 3 milhões por mês para ajudar a manter o espaço da igreja dele na televisão e no rádio.