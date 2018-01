Passe Livre Estudantil permitirá recadastramento pela internet e solicitação de passagens extras

O programa Passe Livre Estudantil (PLE) passará por mudanças neste semestre, anunciou o governo estadual nesta sexta-feira (12). A cadastro e recadastro estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira (15). O benefício funciona atualmente na Grande Goiânia, em Anápolis e em Rio Verde, mas deve ser implementado em Jataí e Catalão ainda neste semestre.

Para os estudantes que já possuem a carteirinha, será possível pedir a renovação do vínculo pela internet, através do site da Superintendência de Juventude (Sujuv) www.juventude.go.gov.br. De outra forma, ainda é necessário preencher os dados iniciais no site e comparecer após 10 dias à unidade do Vapt Vupt escolhida.

Outra mudança divulgada para aperfeiçoar o sistema é a solicitação de passagens extras para o aluno que precisa pegar mais linhas de ônibus. É preciso compravar, por exemplo, que o indivído frequenta dois cursos regulares. O pedido deve ser feito no ato de preenchimento do formulário de cadastro ou recadastro.

O superintendente da Juventude, Leonardo Felipe, informou que entre 90 mil e 100 mil estudantes devam ser favorecidos neste semestre. Ele lembra que as passagens são liberadas pelo dispositivo no 10º dia útil do mês, fazendo com o repasse chegue em dias diferentes do mês.

Com R$ 160 milhões em investimentos até agora, o programa deve receber mais R$ 90 milhões em 2018.