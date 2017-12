Passagem de comitiva do presidente do Paraguai gera bloqueio na avenida Independência, em Goiânia

O trânsito está travado na avenida Independência com a 5ª Avenida, no setor Vila Nova, em Goiânia. O motivo foi um bloqueio realizado pela Polícia Militar (PM) para a passagem do presidente do Paraguai, Horacio Cartes, que está a caminho de um evento com o objetivo de aumentar as relações comerciais entre Goiás e o País vizinho. Os dois sentidos da via ficaram interditados.

O engarrafamento chegou a passar a Rua 44, no setor Norte Ferroviário. Alguns motoristas que ficaram parados no congestionamento chegaram a fazer um “buzinaço”.

A interdição durou cerca de 20 minutos e depois a via foi liberada, porém o trânsito continua complicado na região no início da noite.