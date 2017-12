Um ônibus da empresa Expresso São Luiz, que saiu de Goiânia com destino a Rondonópolis, estragou na BR-060, no Km 224, próximo a Indiara, sul do estado. O incidente aconteceu na noite de hoje (13) e, segundo um dos passageiros, eles estão no local há cerca de duas horas, debaixo de chuva.

De acordo com um funcionário da empresa, o ônibus reserva já havia saído da garagem há 40 minutos e estava a caminho do local.