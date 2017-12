Passageira é morta por falar alto e acordar mulher que dormia dentro de ônibus

Uma mulher foi morta dentro de um ônibus do BRT de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (11), porque estava falando alto durante a viagem no coletivo. O crime aconteceu na Avenida Paraná, no Centro da capital mineira, no Move da linha 61 (Centro/ Venda Nova).

De acordo com informações do jornal Metro, a mulher que matou Valdete Lopes Queiroz, de 49 anos, entrou no coletivo na estação Venda Nova. As duas discutiram durante a viagem porque Valdete estaria falando muito alto e a acordado. Em certo ponto do trajeto, as duas mulheres chegaram a se sentar lado a lado.

Quando estavam passando pelo centro da cidade, a mulher pediu ao motorista para abrir a porta. Foi nesse momento que, antes de desembarcar, ela sacou um canivete e deu um golpe perfurando o tórax da outra passageira.

Após o ataque, a mulher desceu do ônibus e fugiu em direção à Rodoviária de Belo Horizonte.

Valdete Lopes foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Pronto-Socorro João XXIII, mas chegou sem vida à unidade de saúde.

A Polícia Militar afirmou que imagens das câmeras de monitoramento do ônibus e do Sistema Olho Vivo serão utilizadas para identificação da assassina.