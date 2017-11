Parte do teto do Buriti Shopping desaba após forte chuva neste sábado; assista 🎥

Atualizada às 20h54

Parte do teto do Buriti Shopping desabou durante uma forte chuva que caiu no final da tarde deste sábado (25), em Aparecida de Goiânia. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra lojistas limpando o chão da área onde ficou alagada. O local foi isolado.

De acordo com assessoria, ninguém ficou ferido. Uma nota oficial sobre o caso foi enviada ao O POPULAR, leia na íntegra:

"A forte chuva que cai neste momento na cidade provocou um incidente com parte do gesso do teto no corredor do piso 1 do shopping. A área foi isolada numa ação preventiva e em seguida parte do gesso cedeu. Apesar do susto, ninguém foi atingido. O centro de compras funciona normalmente e os reparos já estão em andamento."

Assista ao vídeo: