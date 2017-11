Parte de viaduto cai e mata juíza

Uma mulher morreu após ser atingida por partes de um viaduto que se desprenderam e caíram em seu carro na madrugada deste domingo, 19, na região central da cidade de São Paulo.



A vítima, a juíza Adriana Nolasco da Silva, de 46 anos, foi socorrida e encaminhada em estado grave para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu às 3h35.



Segundo o Corpo de Bombeiros, um caminhão tinha batido no viaduto minutos antes. Então, uma viga se desprendeu e atingiu o carro que passava pelo local.



O caso ocorreu por volta das 23h na Avenida do Estado, sentido Santana, nas proximidades da avenida Mercúrio. O Corpo de Bombeiros informou que o condutor do veículo, que era motorista da juíza, não teve ferimentos.