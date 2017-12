Parte de loja desaba no Centro

O prédio da Goiás Borrachas, localizado na Avenida Goiás com a Rua 61, no Centro de Goiânia, teve parte do telhado e metade de suas paredes externas desabados por volta das 13 horas de ontem. Apesar da forte chuva que caiu na capital entre 11 e 15 horas, moradores e trabalhadores da região afirmam que não houve qualquer queda d´água ontem no local. Também afirmam que o a...