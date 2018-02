Parte de asfalto cede na Marginal Botafogo

Uma parte do asfalto da Marginal Botafogo cedeu na manhã desta sexta-feira (16). O trecho do lado esquerdo fica entre a Avenida Independência e a Rua 301, na divisa dos Setores Leste Ferroviário e Nova Vila, próximo ao cruzamento da rua que dá acesso à Região da 44.

A Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT) informou que uma equipe está no local e auxilia os motoristas. Servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) e uma retroescavadeira estão no local e realizam reparos no trecho.