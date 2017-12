Parque Mutirama está fechado há quatro meses e sem previsão de retorno

Todos os dias, alguns brinquedos rodam sozinhos no Parque Mutirama. Há pouco mais de quatro meses, desde que o eixo principal do Twister se rompeu no dia 26 de julho e deixou 13 pessoas feridas, nenhuma criança se diverte no local. Quando é necessário fazer peso para o funcionamento dos equipamentos, os funcionários utilizam sacos de areia. É uma forma de manter os ap...