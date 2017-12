Paraquedistas são flagrados pulando de prédio no Setor Jardim Goiás, em Goiânia

Um vídeo de um salto de paraquedas está chamando a atenção em grupos de WhatsApp. O pulo ocorreu na noite desta terça-feira (19) de um prédio que fica entre a Rua 13 esquina com a Rua 72, no Jardim Goiás, em Goiânia.

O vídeo, de 15 segundos, mostra um paraquedista em pleno voo, que passa bem perto de um carro que trafega na via quando está quase pousando . No mesmo momento, um outro paraquedista, que está na rotatória, recolhe o equipamento.

Um morador, que prefere não se identificar, contou que estava na sacada quando viu os paraquedistas e resolveu firmar a cena. No entanto, ele não soube precisar se esta foi a primeira vez que pularam do prédio.

O tenente-coronel e assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, Fernando Augusto Caramaschi de Melo, lembra que essa modalidade de esporte radical é chamada de B.A.S.E Jumping. “É quando alguém pula de um ponto fixo. Pode ser de penhascos, prédios e pontes, por exemplo. Temos mais registros de ocorrências como essa no Rio de Janeiro. Mas a regulamentação desse esporte é carente no nosso País e, por isso, não tem uma proibição explícita”, explica. Nesse caso o esportista é chamado de base-jumper e faz o uso de um pára-quedas apropriado para abertura em baixa altitude.

No entanto, Caramaschi afirma que há uma regulamentação da Agência Nacional de Aviação (Anac) “sobre saltos em áreas densamente povoadas. Como esse é o caso, a Anac não permite esse tipo de salto”.

O tenente-coronel ressalta, ainda, o risco que os esportistas correram na noite de ontem. “É uma atividade de alto risco. O equipamento pode enroscar em alguma estrutura do prédio, na fiação ou até mesmo ir de encontro a um veículo ou um pedestre. Nesse tipo de caso pode ocorrer uma tragédia por conta de uma brincadeira”, afirma.

A reportagem entrou em contato com a administração do condomínio, onde segundo os moradores ocorreu o salto, que informou estar apurando se realmente ocorreu no local a prática esportiva. Somente depois da confirmação o síndico deve se posicionar.