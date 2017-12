Para não lavar louça, adolescente agride família e é apreendida pela PM

Tem gente que prefere preparar a refeição, outros optam por lavar a louça, mas tem gente que não quer fazer nada. Esse problema foi parar em uma delegacia aqui bem perto, no Gama (DF).

De acordo com a Polícia Militar (PM), na noite de segunda-feira (4), uma adolescente de 14 anos agrediu o pai e a irmã mais velha, de 20 anos, quando se negou a lavar uma pia cheia de louça suja. Ela foi apreendida e encaminhada para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), acusada de injúria.

Segundo a corporação, em maio deste ano, a jovem já foi levada para a mesma delegacia após quebrar uma carteira em sala de aula e ameaçar a professora. Além disso, em outubro, foi mais uma vez na DCA depois de ameaçar a mãe com uma faca. Logo depois, foi encontrada com uma faca em sala de aula, após brigar com uma colega.